Időjárás

Meteorológia: megdőlt a napi minimum-rekord vasárnap

Megdőlt a napi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja vasárnap: a Miskolc-Diósgyőr meteorológiai állomáson mindössze 9,6 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján hétfőn.



Azt írták, az átlagnál jóval enyhébb az időjárás a térségünkben.



Hozzátették: a Miskolc-Diósgyőr állomáson mindössze 9,6 fokig csökkent a hőmérséklet vasárnap reggel, ezzel új országos napi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekord született. Ezen a napon az eddigi rekord 9,0 fok volt, amelyet Győr Egyetem állomáson mértek 2022-ben.



A meteorológiai szolgálat emlékeztetett rá, a szombat is bővelkedett melegrekordokban: Fertőrákoson és a tőle 6,3 kilométerre lévő Sopron Kuruc-dombon 19,8 fokig melegedett fel a levegő, így új országos legmagasabb napi maximumhőmérsékleti rekord született, a korábbi rekord 18,2 fok volt, amelyet Pécs Mecsekalji Repülőtér állomáson regisztrálták 1955-ben.



Szombaton a legmagasabb napi minimum-hőmérséklet esetén is új országos rekord született: az új rekord 10,6 fok, amelyet Sopron Kuruc-domb állomáson mértek. A korábbi rekord 8,1 fok volt, amelyet Szeged belterületen és Tarpán, 2016-ban regisztráltak.



Budapest Ferihegyen 17,1 fokig melegedett fel a levegő szombaton, amellyel megdőlt a legmagasabb napi maximum-hőmérséklet fővárosi rekordja. A korábbi rekord 16,1 fok volt, amelyet Budapest belterületen mértek 2019-ben. A legmagasabb napi minimum-hőmérséklet esetén is új fővárosi rekord is született szombaton: az új rekord a Budapest Pestszentlőrinc állomáson mért 8,6 fok. A korábbi rekord 7,7 fok volt, amelyet Budapest belterületen, 2016-ban regisztráltak.