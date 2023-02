Időjárás-elemzés

Meteorológia: megdőlt a napi országos és a budapesti melegrekord is

A rekordot most közösen Sopron és Fertőrákos döntötte meg, ugyanis mindkét állomáson 19,8 fokig melegedett fel a levegő. 2023.02.18 20:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi országos és a budapesti melegrekord is szombaton - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a közösségi oldalán.



Hozzátették: a korábbi rekordot Pécs tartotta, ott 1955-ben ezen a napon 18,2 Celsius-fokot mért a műszer. A rekordot most közösen Sopron és Fertőrákos döntötte meg, ugyanis mindkét állomáson 19,8 fokig melegedett fel a levegő.



A bejegyzésben megjegyezték: a fővárosban is megdőlt a mai napra vonatkozó melegrekord, "ugyanis a 2019-es újpesti 15,1 foknál mindössze a Budai-hegyekben nem lett melegebb". A bejegyzéshez készített infografika szerint Budapesten több mérőállomáson is 17 fokot mértek, a Budai-hegyekben pedig 14, illetve 15 fokot.



A meteorológiai szolgálat megjegyezte: a rekordok az adatellenőri vizsgálat után válnak hivatalossá.