Időjárás

Változékony idő lesz a hétvégén

Pénteken borult idő várható, majd szombat délután vékonyodik a felhőzet és emelkedik a hőmérséklet, akár 17 Celsius-fok is lehet, majd vasárnap ismét csökkenni kezd a hőmérséklet. Megszűnnek az éjszakai fagyok, de erős, helyenként viharos lehet a szél a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken erősen felhős vagy borult idő lesz, csak kisebb szakadozások, rövidebb napos időszakok valószínűek. Kisebb eső elszórtan, legkisebb eséllyel az ország délnyugati részein fordulhat elő. A délnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul.



Szombaton a nap első felében nagyrészt erősen felhős lesz az ég, második felében egyre nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradhatnak erősen felhős vidékek is. Főleg az ország északkeleti felén-kétharmadán valószínű szórványosan eső, zápor. A délnyugati, nyugati, majd átmenetileg az északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 2 és 8, a maximum 11 és 17 fok között alakul.



Vasárnap jobbára erősen felhős idő valószínű, majd a nap második felétől felhőátvonulásokra kell számítani. Délnyugaton néhol, máshol szórványosan előfordulhat eső, zápor, estefelé északkeleten a hegyekben havas eső is hullhat. A délnyugati, majd északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.