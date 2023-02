Időjárás

Pénteken még derült idő, a hétvégén változékony időjárás várható

Pénteken még derült idő várható, szombattól azonban változékonyra fordul az időjárás és enyhülés kezdődik, lassan megszűnnek a kemény éjszakai mínuszok. Szombat este és vasárnap reggel szórványosan eső, a hegyekben és keleten, északkeleten vegyes halmazállapotú csapadék lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken napos idő várható északról dél felé vonuló fátyolfelhősávokkal. Csapadék nem lesz, az ország északi felében megélénkülhet a nyugatias szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora délután 3 és 8 fok között tetőzik a hőmérséklet.



Szombaton változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel, majd a késő délutáni, esti óráktól észak felől melegfront vastagabb felhőzete érkezhet és elszórtan előfordulhat eső, főleg a hegyekben, illetve északkeleten, keleten vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. A délnyugati, majd északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. Kora délután 4-9 fokra kell számítani.



Vasárnap éjjel jobbára erősen felhős lesz az ég, napközben pedig felhőátvonulásokra kell számítani. Reggelig, délelőttig elszórtan előfordulhat kisebb eső, de főleg a hegyekben és északkeleten, keleten vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható.