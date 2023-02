Esik a hó a görög tengerpartokon - képek

Elképesztő időjárás tombol Európában és az USA-ban. Áramkimaradásokat és baleseteket okozott a hó Szerbia déli részén, míg a viharos erejű szél miatt az ország egész területén történtek balesetek és fennakadások szombaton és vasárnap. Mintegy 60 ezer háztartás volt szombaton délben áram nélkül Csehországban. Halálos hóvihar volt Erdélyben - utakat zártak le, lavina is pusztított. A tél leghidegebb hétvégéje van az Egyesült Államok északkeleti részén rekordhidegekkel. A Mount Washington hegycsúcson mínusz 78 fok volt. Állítólag ilyen hideg még nem volt az USA-ban.

it's snowing...(Tsepelovo, Epirus, Greece)