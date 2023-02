Időjárás

Napos, de hideg idő lesz a héten, kemény éjszakai fagyokkal

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 5 fok között várható egész héten, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. 2023.02.05 15:50 MTI

Alapvetően napos, de hideg idő várható a héten, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elején 0 Celsius-fok körül alakul, majd a hét közepétől lassan emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap kora délután már 3, 8 fok lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 5 fok között várható egész héten, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn a napsütést zömmel fátyolfelhők szűrik, de emellett kevés gomolyfelhő is lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél a keleti és nyugati megyékben még mindig élénk lesz. A csúcshőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű.



Kedden többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, az Észak-Alföldön meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 5 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Kora délután mínusz 2 - plusz 3 fokra lehet számítani.



Szerdán többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél keletire fordul, és napközben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 - mínusz 3 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Kora délután mínusz 1 - plusz 4 fok valószínű.



Csütörtökön többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti, délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 - mínusz 5 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Kora délután 0 - plusz 5 fok lehet.



Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, illetve fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 - mínusz 4 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Kora délután 1-6 fokra lehet számítani.



Szombaton többnyire napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 4 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Kora délután 2-7 fok valószínű.



Vasárnap többnyire kissé felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 - mínusz 3 fok között valószínű, de a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. Kora délután 3-8 fok lehet.