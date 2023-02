Időjárás

Vihar - A másodfokú riasztásokat is visszavonta a meteorológiai szolgálat

A harmadfokúak után mindenhol visszavonta a viharos szél veszélye miatt korábban kiadott másodfokú riasztásokat is az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton. 2023.02.04 21:43 MTI

Napközben több megyére is másod- vagy harmadfokú riasztást adtak ki az erős, viharos szél miatt, ezeket késő délutánra mindenhol visszavonták.



A meteorológiai szolgálat a honlapján a veszélyjelzésben azt írta, az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít az erejéből, de estig a Dunántúlon, a Tiszántúlon és a Zempléni-hegység területén még viharos lehet, általában óránkénti 70, helyenként 80 kilométeresnél erősebb lökésekkel.



A Dunántúli-középhegység és a Balaton térségében, valamint a Mecsek környékén esetleg előfordulhat még egy-egy óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökés, de estére ezeken a területeken is csillapodik a szél.



Szombat estére ugyan jelentősen veszít erejéből a szél, de továbbra is nagy területen erős marad, a hegyekben még helyenként lehetnek 70 kilométer/óra körüli széllökések, majd késő estig ott is megszűnnek.



Vasárnap a szombatinál már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk - írták.