Időjárás

Vihar - Mindenhol visszavonta a harmadfokú riasztást a meteorológiai szolgálat

Mindenhol visszavonta a viharos szél veszélye miatt korábban kiadott harmadfokú riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton késő délutánra.



Napközben több megyére is harmadfokú riasztást adtak ki a viharos szél miatt.



Jelenleg másodfokú (narancssárga) riasztás van érvényben az erős szél miatt Fejér, Veszprém, Somogy és Baranya vármegyében.



A meteorológiai szolgálat a honlapján a veszélyjelzésben azt írta, az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít az erejéből, de estig még több helyen várható óránkénti 70-80 kilométeresnél erősebb széllökés. Erősen viharos - 90, esetleg 100 kilométeresnél erősebb - szélrohamok még legfőképp a Dunántúli-középhegységben, a Balaton térségében és a Mecsek környékén lehetnek, de már itt is egyre inkább megszűnő, csillapodó jelleggel.



Szombat estére mindenütt jelentősen veszít erejéből a szél, de továbbra is nagy területen erős vagy viharos közeli marad, a hegyekben még helyenként lehetnek 70 kilométer/óra körüli széllökések.



Vasárnap a szombatihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk - írták.