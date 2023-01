Időjárás

Hófúvás nehezíti a közlekedést Románia dél-keleti megyéiben - videó

Közlekedési gondokat okozott a téli időszak első jelentősebb havazása szombaton Románia dél-keleti megyéiben, ahol a hófúvás miatt leállt a forgalom a fővárost a moldvai országrésszel összekötő DN2-es főúton, a katonaság és csendőrség menti a hó fogságába esett járművezetőket.



A Buzau megyei katasztrófavédelem közlése szerint 70 tűzoltó és a Getica gyalogezred katonái siettek a Ramnicu Sarat térségében elakadt három nyergesvontató és 11 személygépkocsi utasainak segítségére. A térségben további 25 településen 68 helyszínre riasztották szombatra virradó éjszaka a tűzoltókat, hogy eltávolítsák az úttestre vagy járművekre dőlt fákat, illetve villanypóznákat. A hóviharban 68 jármű sérült meg.



A romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) szerint szombat délelőtt 12 főutat kellett lezárni Buzau, Braila, Vrancea, Galati megyében, ahol a viharos szél helyenként 50-75 centiméteres hótorlaszokat hordott az úttestre. A déli országrészben a rossz látási viszonyok és erős szél miatt az autópályákon is lelassult, de folyamatos a közlekedés.



A szél miatt lezárták Románia valamennyi fekete-tengeri és folyami kikötőjét, a bukaresti nemzetközi repülőtéren pedig a gépek mintegy félórás késéssel szállnak fel a jégtelenítési eljárás miatt. Késnek a vonatok is: a Szatmárnémeti felől érkező gyorsvonat 190, több Brassó és Konstanca felől érkező vonat pedig félórás késéssel futott be a bukaresti Északi pályaudvarra.



Az egyik legnépszerűbb síközpont, a Prahova-völgyi Szinaja péntek éjszaka csaknem egy óráig villanyáram nélkül maradt, mivel az erős szél és a jegesedés miatt leszakadtak a város energiaellátását biztosító vezetékek.



A meteorológiai szolgálat szerint vasárnap reggelig további jelentős mennyiségű, négyzetméterenként 35-50 liternyi havazásra és jegesedésre lehet számítani Vrancea és Buzau megyében, valamint a Kárpát-kanyar hegyvidéki részén. Ebben a térségben másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés van érvényben.



Havaslaföld keleti felére és Moldva déli részére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki a szolgálat a hófúvás, óránkénti 55-65 kilométeres széllökések, és rossz látási viszonyok miatt.

