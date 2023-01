Időjárás

Annyira esik Olaszországban a hó, hogy Assisiben hógolyóznak a szerzetesek - videó

Az umbriai Assisiben, a Szent Ferenc alapította rend közösségi oldalán közölt videót a szerzetesek közötti hógolyózásról hétfőn, miközben az Appenninek térségében egyhetes időjárási riasztást rendeltek el a téli hideg miatt.



Rafael atya kommentárja kíséri a felvételeket, melyek sűrű havazásról tanúskodnak Assisi bazilikájánál. A videó megörökítette a barna csuhás szerzetesek hógolyócsatáját.



A hosszú és enyhe ősz után a tél hirtelen érkezett, vastag hótakaró fedi az Appennineket. A polgári védelem egyelőre alacsony vagy közepes szintű riasztást rendelt el Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, valamint a délebbi Campania és Basilicata tartományban. Több helyen hétfőn az iskolák és a hivatalok sem nyitottak ki.



A 2016-ban földrengés sújtotta abruzzói Amatrice polgármestere azonnali segítséget kért, mivel a még mindig romos városban a hótakaró vastagsága elérte az egy métert. Sienában erősen havazott, Toszkána egészére fagy és jég miatt adtak ki riasztást. Az országban a rendőrség, a tűzoltóság és a polgári védelem igyekszik segíteni a hóban rekedt járművezetőknek.



A Marche tartománybeli Senigalliában tetőzött a Misa folyó, heves esőzéseket és áradásokat jelentettek Campaniából is. Szintén Marchéban lezárták az A14-es autósztráda kijáratát Pesaro irányában.



Fehér sapkát öltött a nápolyi Vezúv csúcsa is. Szardínia szigetén pedig a pályák jegesedése késlelteti a repülőterek forgalmát.



Havazott a Róma körüli hegyekben is, a főváros utcáit már vasárnap sóval szórták fel, de a hőmérséklet még nem süllyedt fagypont alá. Utoljára 2018 februárjában havazott az olasz fővárosban.



Az előrejelzések szerint az Olaszországban ritkának számító havazás és hideg még egy hétig eltarthat.



A polgármesterek döntenek a fűtésre eddig vonatkozó takarékossági előírások lazításáról, de Rómában továbbra is csak napi kilenc órát lehet működtetni a fűtőtesteket.



A tél megérkezése egyedül a sípályáknak kedvez; az Appenninek csúcsaira visszatért a hó, ami végre elindíthatja a szezont, miután ősz óta mostanáig egy pehely sem esett.

Franciscan friars have snowball fight in Assisipic.twitter.com/AdWC0tUA40 — Wanted in Rome (@wantedinrome) January 23, 2023