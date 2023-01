Időjárás

Havas eső, hó váltja az esőt a hétvégén

Csökken a csapadék mennyisége és az esőt havas eső, havazás váltja fel a hétvégén. A hőmérséklet is csökken, visszatérnek az éjszakai fagyok, a csúcsértékek pedig 0 és plusz 5-7 fok között lesznek. Feltámad a szél, amely a Dunántúlon viharossá is fokozódhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, késő délutántól válhat helyenként szakadozottabbá a felhőzet. Délelőtt kelet, délkelet felől ismét megnő a csapadékhajlam, emiatt a Dunától keletre több helyen, kelet felé haladva egyre nagyobb valószínűséggel várható eső, havas eső, amely délutántól egyre nagyobb területen válthat havazásba, a Dunántúlon pedig néhol szállingózhat a hó. Az északi, északnyugati szél élénk, az Észak-Dunántúlon, illetve északkeleten erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és plusz 5 fok között alakul.



Szombaton átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett inkább erősen felhős vagy borult időre kell számítani. Reggelig inkább északkeleten, a nap második felében főként az ország délkeleti felén valószínű hószállingózás, kisebb havazás, helyenként havas eső, a Tiszántúlon néhol eső is eshet. Sokfelé megerősödik, a Dunántúlon néhol viharossá fokozódhat az északi, északnyugati szél. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1, a csúcsérték többnyire 0 és plusz 5 fok között várható.



Vasárnap átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett jellemzően erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Szórványosan előfordulhat hószállingózás, havazás, főleg az ország keleti felén havas eső, eső is várható. Az északi szél eleinte még többfelé megélénkül. Hajnalban általában mínusz 7, 0, kora délután többnyire 0, plusz 7 fok valószínű.