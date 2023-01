Időjárás

Nem tágít a tél

Míg január 18-án szinte az egész országban esett az eső, addig az Északi- és Dunántúli-középhegység csúcsain havazott. Csütörtök virradóra pedig tovább frissült a hótakaró.

A legtöbb hó eddig az ország legmagasabb pontján, Kékestetőn esett, itt már alsó hangon 20 centi a hó vastagsága, igaz szerda reggelre átmenetileg +2 fokig emelkedett a hőmérséklet és a hó olvadni kezdett, de aztán újra visszaesett a hőmérő higanyszála.



Szerdán az ország északnyugati felén, így a Bakonyban és a Pilisben is havazás váltotta fel az esőt, Dobogókő is gyönyörűen kifehéredett.



A Nagy-Hideg-hegyen pedig egyenesen tértid ért a hó! Késő este újabb csapadékzóna érkezett, csütörtök hajnaltól az Északi-középhegységben és a Dunántúlon is egyre több helyen váltotta fel a havazás az esőt, ezúttal síkvidéken is.