Időjárás

Meteorológia: nagy területen már a havi csapadékösszeg duplája lehullott az elmúlt tíz nap alatt

Az ország nagy területén már a január havi csapadékösszeg duplája lehullott az elmúlt tíz nap alatt - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.



Közölték: kiadós esőt hozott a kedden érkezett, jelenleg is az ország felett lévő légörvény, amelynek hatására az eső, zápor mellett zivatarok is kialakultak.



A legtöbb eső a Dél-Dunántúlon, valamint a Balaton-Budapest tengelyben esett. A bejegyzéshez készített infografika szerint a Somogy vármegyei Babócsán 31 milliméter eső esett 24 óra alatt, Nemeskisfalud községben pedig 30,8 millimétert mértek. Hozzátették: a fővárosban lehullott - Budapest-Pestszentlőrincen mért - 28 milliméter eső valószínűleg új napi rekord is lesz.



A szél főként az Alföldön erősödött meg nagy területen, néhol viharos széllökések is előfordultak - jegyezték meg.



Közölték azt is, az elmúlt tíz napban lehullott csapadék mennyiségét vizsgálva az ország nagyobb részén már lehullott a januári havi átlag, de egy délnyugat-északkelet-sávban már ennek kétszerese is leesett ugyanennyi idő alatt.



Az infografika szerint a délnyugat-északkelet sávban nem ritka a 70 millimétert megközelítő vagy az azt meghaladó csapadékmennyiség sem tíz nap alatt.