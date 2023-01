Időjárás

Folytatódik az enyhe idő

A hét második felében folytatódik az enyhe idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz ködösebb, felhősebb és hűvösebb. A hajnali órákban mínusz 2 és plusz 5 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, érdemi csapadék nem valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az ország nagy részén többórás napsütésben lesz részünk, inkább csak átmeneti jelleggel növekedhet meg jobban a felhőzet. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de napközben néhol szemerkélő eső nem zárható ki, estefelé pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. A néhol még élénk északi, északkeleti szél egyre nagyobb területen délire, délnyugatira fordul, és mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.



Szombaton gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak, utóbbi délnyugaton kisebb, északkeleten nagyobb területeket érintően, másutt több-kevesebb napsütés is várható. Ködfoltok is lehetnek. Helyenként előfordulhat szitálás, a nap első felében az északkeleti országrészben gyenge eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.



Vasárnap napközben a köd zsugorodik, a réteg- és a változó vastagságú magasabb szintű felhőzet mellett hosszabb napsütés a déli, délnyugati országrészben valószínű. Számottevő mennyiségű csapadék nem várható, de előfordulhat szitálás, a nap második felében északon, északkeleten gyenge eső is. A déli, délkeleti szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten 4, 6, délnyugaton 13, 14 fokot is mérhetnek.



Címlapfotó: nyílik a hóvirág Debrecenben január 4-én (MTI/Czeglédi Zsolt)