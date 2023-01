Időjárás

Megdőlt a napi melegrekord

A második napi melegrekord is megdőlt ebben az évben: Fülöpháza Hattyús-széken 18,2 Celsius-fokig emelkedett hétfő délután a hőmérséklet - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán hétfőn.



Az 1992-ben ezen a napon Szentgotthárd Farkasfán mért 16,4 foknál több mint 20 állomáson volt most hétfőn melegebb - tették hozzá.



Tájékoztatásuk szerint kedden egy legyengülő hidegfront érkezik. A hidegfront mögött annyival érkezik hűvösebb levegő a Kárpát-medencébe, hogy a rekordok sora megszakadjon, de még így is jóval a sokévi átlag fölötti hőmérséklet várható a folytatásban is.