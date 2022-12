Pusztító időjárás

Jégeső, heves esőzések, villámáradások pusztítottak az Arab-félszigeten

Rendkívül heves esőzések, jégeső és villámáradások pusztítottak az Arab-félszigeten az utóbbi napokban, szerdán Ománban az időjárás miatt iskolákat is bezártak.



Több száz turistát evakuáltak a jordániai Petrából a heves esőzések okozta villámáradások miatt - közölte a jordániai ed-Desztúr című napilap a helyi hatóságokra hivatkozva. Sérültekről nem érkezett jelentés.



Kuvaitban kedden az ország több pontján is jégeső hullott, a meteorológiai hivatal közlése szerint keddre a lehullott csapadék mennyisége elérte a 63 millimétert.



Múlt héten Szaúd-Arábiában volt hasonlóan viharos-csapadékos az időjárás, a villámáradás Mekkában autókat is elsodort.



Az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek az Arab-félszigeten. A kuvaiti meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint 2071-2100 között, akár 4,5 Celsius fokkal is melegebb lehet Kuvaitban a történelmi átlaghoz képest.