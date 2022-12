Időjárás

Téli viharzóna az Egyesült Államokban - Már több mint 4 ezer repülőjáratot töröltek, és 1,5 millió otthon áram nélkül ma

Egyesült Államok-szerte már csaknem másfél millió fogyasztónál nem volt áram pénteken az egész országot elárasztó jeges széllel és helyenként hóviharokkal érkező sarkvidéki hideg miatt.



Az Elliott nevet viselő téli viharzóna nyomán péntek délutánra már mintegy 4600 repülőjáratot kellett törölni, a karácsonyi ünnepekre utazást tervezők tömegei rekedtek a repülőtereken.



A péntek délutáni meteorológiai adatok szerint a ország 80 százalékán már fagypont alatt volt a hőmérséklet, beleértve a déli Florida, Louisiana, és Alabama államot is. A leghidegebbet az északi Montana és Észak-Dakota államban mérték, ahol a napi csúcshőmérséklet is mínusz 20 fok alatt maradt. Az extrém hideg, a szél- és hóviharok miatt kiadott figyelmeztetés vagy riasztás mintegy 200 millió embert érint.



Nashville és Memphis nagyváros körzetében az áramszolgáltató kénytelen szakaszosan biztosítani a szolgáltatást, hogy a hálózat bírja a terhelést a fűtőeszközök fokozott használata mellett is.

A közlekedőket országszerte nagy óvatosságra intették. Kansas államban három halálos baleset történt a jeges útviszonyok miatt, Oklahoma autópálya rendőrsége két halálos ütközésről számolt be, és Oregon államban is emberéletet követelt a téli időjárás.



Iowa állam közlekedési minisztériuma hangsúlyozottan arra hívta fel a figyelmet, hogy a viszonyok nem alkalmasak utazásra. A csomagszállító szolgálatok bejelentették, hogy a karácsony előtti időpontra ígért küldemények nem biztos, hogy megérkeznek. A két nagy szolgáltató a FedEx és az UPS közölte, hogy nagy országos elosztóközpontjait érintik a szélsőséges időjárási körülmények.



New York állam kormányzója, Kathy Hochul időjárási vészhelyzetet hirdetett a nagy havazás miatt, míg Dél-Dakota állam kormányzója, Kristi Noem utasítást adott Nemzeti Gárdának, hogy az állam erdeiből gondoskodjon tűzifáról az indián törzsi területen élő emberek számára, akik a viharos körülmények között otthonukban rekedtek.



A hideg levegő pénteken tovább terjedt kelet felé, a fővárost, Washingtont a déli órákban érte el, ahol a reggeli enyhe esős és felhős időt tiszta metsző széllel érkező napsütés váltotta, a hőmérséklet pedig mintegy 10-15 fokot zuhant.



A meteorológusok úgynevezett "bomba-ciklonról" beszélnek, aminek lényege, hogy a légnyomás hirtelen változása következtében, a hőmérséklet viharos körülmények mellett nagyon gyorsan zuhan.



Az előrejelzések szerint a rendkívüli téli időjárás karácsony napjaiban is kitart az Egyesült Államok legnagyobb részén.