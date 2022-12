Időjárás

Meteorológia: már jelentős nedvesség halmozódott föl a talajban

Ezúttal a legtöbb csapadékot az Alföld kapta, ahol a mélyebb talajrétegek 2021 nyara óta ki vannak száradva. 2022.12.15 17:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az év korábbi időszakának aszályos időjárása után mostanra jelentős nedvesség halmozódott föl a talajban - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.



Heti agrometeorológiai elemzésükben azt írták, az elmúlt egy hét időjárása a nagy mennyiségű, szinte országos csapadékról szólt, miközben sokfelé megérkezett az idei első hó is.



Hozzátették: ezúttal a legtöbb csapadékot az Alföld kapta, ahol a mélyebb talajrétegek 2021 nyara óta ki vannak száradva.



Közölték azt is: a 30 és 90 napos csapadékösszeg az ország nagyobb részén többletet mutat a sokéves átlaghoz képest, még északnyugaton van jelentős hiány.



A talaj felső félméteres rétege Sopron térségének kivételével telített. A mélyebb talajrétegekbe is bőven jutott a kiadós csapadékból, a leszivárgás jelenleg is zajlik, az Alföldön és a Kisalföldön van még nedvességhiány ebben a rétegben - írták.



Az elemzés szerint az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, a talaj feltöltődése jól halad, egyre mélyebben ázik át. "Most sokkal jobban állunk", mint tavaly ilyenkor, ami biztató a jövő évi termés szempontjából - írták. Hozzátették: az eketalp-betegséggel érintett táblákon a nehézkes beszivárgás miatt már belvízfoltok is megjelennek.



A folytatás újabb mediterrán ciklonokat, újabb jelentős csapadékot ígér, a talaj tovább nedvesedik, bár a beszivárgás egyre lassul. Péntekig emelkedik a hőmérséklet, megszűnnek a fagyok is, de szombattól újabb lehűlés kezdődik, vasárnaptól pedig a kevesebb felhő miatt visszatérnek a keményebb éjszakai fagyok is.