Időjárás

Szlovákia egyes részein 30 centis friss hó hullott, több helyen megbénult a forgalom

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szerint a ?tós állomáson 34 centiméternyi friss havat észleltek, de a hegyvidékeken akár 40 centi hó is lehet. Az időjósok szerint a havazás az elkövetkező órákban fokozatosan enyhül majd, a délutáni órákban pedig a szél ereje is gyengébb lesz - írta a parameter.sk.



Az időjárás jelentősen befolyásolta a forgalmat az ország keleti részén. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) a közösségi oldalán figyelmeztetett rá, hogy ez főként Kassa környékére jellemző, ahol elsőfokú vészhelyzetet hirdettek ki. Az intenzív havazás megbénította a városi tömegközlekedést – a városi buszok korlátozottan járnak, a villamosok viszont egyáltalán. Több vasúti szakaszon erős fagyások keletkeztek a vezetékeken, az állomáson nem működnek a váltók. A hibák elhárításán intenzíven dolgoznak, emellett azt tanácsolják, hogy csak akkor induljanak útnak az emberek, ha az feltétlenül szükséges.



Az intézet másodfokú riasztást adott ki az összes keleti-járásban havazásra és hóátfúvásokra figyelmeztetve. Emellett elsőfokú riasztás van érvényben az erős szél és a jegesedés miatt.



Az SHMÚ szerint kevésbé jelentős csapadéksáv érte el Nyugat-Szlovákiát, ahol szintén elkezdett havazni. Az enyhe csapadék esetén viszont időként havas eső és eső is előfordulhat.