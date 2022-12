Időjárás

Jövő héten beköszönt az igazi tél, addig sok eső várható

A következő napokban jelentős mennyiségű esőre kell számítani, vasárnaptól az északi-északkeleti országrészben egyre nagyobb területen várható hó. A jövő hét első felében pedig téliesre fordul az időjárás, erős éjszakai lehűléssel - közölte agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.



Azt írták, a hét további részében csapadékos, eleinte enyhe időre van kilátás, majd hétfőtől a hideg is megérkezik.



Pénteken és szombaton eső várható, majd vasárnap az ország északi felén, nyugat felől egyre többfelé havas esőbe majd havazásba vált át az eső, így hétfő reggelre főként a Bakonyban és az északkeleti országrészben néhány centiméteres hóréteg is kialakulhat. Összességében 20-40 milliméternyi csapadék valószínű hétfő délig, de helyenként ennél több is eshet.



Az enyhe idő vasárnap reggelig folytatódik, akkor északnyugat felől csökkenni kezd a hőmérséklet, és az északi tájakon napközben is csak kevéssel fagypont fölötti értékek várhatók.



Hétfőn reggel már sokfelé lesz fagy, és napközben sem melegszik számottevő mértékben a levegő, majd kedden és szerdán reggelente már -3, -8 fokig hűl le a levegő, de a hóval borított területeken ennél hidegebb lehet - írták.