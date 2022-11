Szaúd-Arábiát villámárvizek sújtják - videók

Két ember meghalt, miután a szokatlanul heves esőzés csütörtökön jelentős áradásokat okozott a szaúd-arábiai Dzsiddában - közölték a helyi hatóságok.



A halálos áldozatok számát a Twitteren jelentette be a szaúdi védelmi minisztérium szóvivője, aki felszólította a lakosságot, hogy maradjanak a házakban.



A Nemzeti Meteorológiai Központ (NCM) szerint a hat óra alatt lehullott csapadék mennyisége elérte a 179 millimétert, ami megdöntötte a térségben 2009-ben felállított korábbi rekordot, amikor a pusztító áradások több mint 100 ember halálát okozták, további 350 embert pedig eltűntként tartottak nyilván.



A Dzsiddából készült videókon félig vízbe merült autók és az erős áradások által elsöpört járművek láthatók. A helyi média szerint több embert kimentettek a járművéből.



A Vörös-tenger partján fekvő, mintegy 4 millió lakosú Dzsiddát gyakran nevezik "Mekka kapujának", az iszlám legszentebb városának. Az eső miatt a Mekka és Dzsidda közötti úton órákra leállt a forgalom.



A város repülőtere azt is közölte, hogy "az időjárási körülmények miatt néhány járat indulása késik".



Dzsiddában az iskolákat bezárták "a diákok biztonságának megőrzése érdekében" - jelentette az állami Szaúd-Arábiai Sajtóügynökség. A diákok már szerdán szabadnapot kaptak, mivel nemzeti ünnepet hirdettek, miután a szaúd-arábiai labdarúgó-válogatott legyőzte Argentínát a katari világbajnokságon.



A vihart követően több mint 2500 munkást vezényeltek Dzsiddába, hogy az árvíz utóhatásaival foglalkozzanak, és megkönnyítsék a forgalom helyreállítását.

