Időjárás

Ítéletidő Olaszországban, elrendelték a legmagasabb riasztást

Szardínia szigetén és Abruzzo tartományban a legmagasabb fokozatú, további kilenc régióban pedig közepes szintű riasztást léptetett életbe az olasz katasztrófavédelem egyelőre kedd éjfélig a rendkívüli meteorológiai helyzet miatt, amelyben a hegyekben erős havazás, a tengeren heves széllökések várhatók.



Róma monszunszerű esőzésre ébredt kedden. Roberto Gualtieri főpolgármester már hétfőn elrendelte a parkok és temetők lezárását. Lezárták a főváros tengerpartjaként ismert Ostia strandterületeit is az erős hullámzás miatt.



A közép-olaszországi Lazio tartományban több város és település iskolája elsősorban a tengerparti térségekben kedden nem nyitott ki. Nápolyban is lezárták a tengerparti sétányokat, és nem nyitottak ki az iskolák, és zárva maradtak Szicília több városában is. Campania tartományban a polgári védelem ötezer homokzsákkal készült arra az esetre, ha megáradnának a patakok, a térségben ugyanis gyakoriak az áradások.



Heves eső, viharok, széllökések és áradások miatt kilenc tartományban rendeltek el narancssárga riasztást, amely közepes készültséget jelent. Havazást jelentettek az Alpokból már ötszáz méteres magasság felett.



Abruzzo tartományban és Szardínia szigetén vörös riasztás lépett életbe: az elsőben rendkívüli havazásra, a szigeten akár nyolcméter magas hullámokra is számítanak.



Az országos meteorológiai intézet Nero császár második feleségéről Poppeának nevezte el az időjárási jelenséget, amelyet az utóbbi évtizedek egyik legerősebb ciklonjaként jellemeztek. Ez az előrejelzések szerint felhőszakadást és intenzív havazást hoz az Alpokban, hurrikánszerű szelet a tengeren.



Poppea északkeleti irányból vonul végig a félszigeten, Friuli Venezia Giulia tartománytól egészen Szicíliáig. A sirokkónak nevezett erős szél a tenger vizét a velencei laguna irányába tereli, ezért a városban a következő órákban a tengerszint tetőzésére számítanak. A velenceiek abban bíznak, hogy a vizet a már működő Mose-mobil zsiliprendszer vissza tudja tartani.