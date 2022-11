Közszolgáltatás-víz

MaVíz: téliesíteni kell a vízvezetékeket

A vízmérők, a vízvezetékek és szerelvények téliesítésére hívja fel a lakosság figyelmét a MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség. 2022.11.08 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közleményükben azt írták: a télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése miatt.



Ugyanakkor a télen is lakott ingatlanoknál is fontos a vízmérőakna és azon vezetékszakaszok szigetelése, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül találhatók - tették hozzá.



Szükséges a kerti csapok víztelenítése is, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert bár ezek fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítik őket - írták.