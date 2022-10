II. Erzsébet halála

Folytatódik a ködös, borongós idő

Folytatódik a ködös, borongós idő a héten is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11-19 fok között várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn az ország nagy részén tartósan borult, párás idő várható, a látási viszonyok csak lassan javulnak. A rétegfelhőzet felszakadozása és ezáltal több-kevesebb napsütés csak kevés helyen valószínű, nagyobb eséllyel a Dunántúlon. Legfeljebb szitálás alakulhat ki. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estétől kezd el megélénkülni a délies szél az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 15 fok között alakul, de ahol átmenetileg kisüt a nap, ott ennél pár fokkal melegebb lesz.



Kedden általában borult, párás idő várható, néhol azért napsütésre is számítani lehet, nagyobb eséllyel a Dunántúlon, illetve a Dél-Alföldön. Helyenként szitálás előfordulhat. Éjjel többfelé várható köd, de napközben javulnak a látási viszonyok. A délkeleti, majd délnyugati szél a Dunántúl északi részén megélénkül. A hajnali 7, 12 fokról kora délutánra 12, 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, ahol kisüt a nap, ott enyhébb idő várható.



Szerdán is többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő valószínű, de helyenként napos időszakok is lehetnek. Nappal a ködfoltok zsugorodnak. Helyenként szitálás, néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél főleg a Kisalföldön megélénkül. Hajnalban 7, 12, kora délután 12, 16 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol kisüt a nap, ott enyhébb időre lehet számítani.



Csütörtökön nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső. A ködfoltok napközben zsugorodnak. A délkeleti, keleti szél néhol megélénkül. Hajnalban 2, 11, kora délután 11, 18 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Hajnalban ködfoltok lehetnek. Nyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső, záporeső. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 3, 11 fokról kora délutánra 12 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.



Szombaton is többnyire közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Szórványosan előfordulhat eső, zápor. Élénk, helyenként erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. Hajnalban 3, 11, kora délután 10, 16 fok lesz a jellemző.



Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lehet az ég. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 1, 10, kora délután 10, 16 fokot mérhetnek.