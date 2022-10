Időjárás

Meteorológiai szolgálat: nőtt a meleg őszi napok évenkénti száma Budapesten

Az elmúlt napokban tapasztalható, és a következő napokban, hetekben várható magasabb nappali hőmérsékletek kapcsán készített elemzést az OMSZ. 2022.10.12 MTI

A meleg őszi napok, az indián nyár napjainak évenkénti száma 1901 óta 5,5 nappal nőtt Budapesten - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookon közzétett elemzésében.



A meteorológiai szolgálat az elmúlt napokban tapasztalható, és a következő napokban, hetekben várható magasabb nappali hőmérsékletek kapcsán készített elemzést az elmúlt 121 év őszi meleg periódusairól. Ebben indián nyárinak azokat a napokat tekintik, amikor a napi maximumhőmérséklet elérte a 20 Celsius-fokot ősszel.



Azt írták: a legtöbb ilyen nap 1943-ban és 2019-ben fordult elő (30-30), de sok volt 2018-ban (28), valamint 1907-ben és 2006-ban is (27) szeptember 21. és november 7. között a fővárosban.



A bejegyzéshez készített térkép szerint a 20. század elején még 11,5 indián nyári nap volt jellemző Budapest belterületén, a 2020-as években pedig már 17.



Hozzátették: a múltban több szeptemberi csúcs is volt. Például 1918 szeptemberében az anticiklonális hatások nyomán 24-én és 25-én megközelítette a 33 fokot a nappali maximumhőmérséklet Budapesten, és az Alföldön a korabeli mérések szerint a 37 fokot is elérte. 1923 októberének végén is a szokásoshoz képest magas, 25 Celsius-fok körüli maximumok voltak jellemzőek.



Nemrégiben, szintén magasnyomású képződmények miatt 2019-ben fordult elő egy hosszabb, meleg periódus októberben, ez csaknem az egész hónapban kitartott (október 9-27.). Október 20-25-én kifejezetten magas értékek jelentek meg, a legmagasabb napi hőmérséklet a 27 Celsius-fokot is megközelítette Budapest belterületén, országosan pedig 2019 októbere lett a 4. legmelegebb 1901 óta.