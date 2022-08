Időjárás

Napsütéses, meleg idő várható a hétvégén, elszórtan záporokkal, zivatarokkal

Túlnyomóan napsütéses, meleg idő várható a hétvégén, de szombattól helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Azt írták: pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, de elsősorban az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.



Szombaton is általában sok napsütés valószínű, de északnyugat felől egy front szakadozott felhőzete érkezik, míg délkeleten még alapvetően napos marad az idő. Helyenként - legkisebb eséllyel az Alföldön - előfordulhat zápor, zivatar is, az északira forduló szél pedig megélénkül, többfelé megerősödhet. A hajnali 15, 23 fokról délutánra 28 és 38 fok közé melegszik fel a levegő, a nyugati megyékben lesz hűvösebb.



Vasárnap Magyarország nagy részén számítani lehet több-kevesebb napsütésre a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de átmenetileg erősen felhős területek is előfordulhatnak. Elszórtan zápor, zivatar is várható, és az északi, északkeleti szél többfelé erős lesz. Hajnalban 14, 21, délután 25, 33 fok valószínű, nyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb - olvasható az előrejelzésben.