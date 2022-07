Időjárás-rekord

Hőség - A nappali melegrekord is megdőlt, 41 fok feletti értéket is regisztráltak

A nappali melegrekord is megdőlt szombaton - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.



Azt írták: mostanáig a július 23-ai melegrekord 39 Celsius-fok volt, melyet 2015-ben két állomáson - Békéssámson és Felcsút - is rögzítettek. Ez most 2,5 fokkal megdőlt, ugyanis Kiskunfélegyházán és Hódmezővásárhelyen is 41,5 fokig melegedett a levegő.



Az abszolút melegrekord viszont nem dőlt meg. Így továbbra is a 2007. július 20-án, Kiskunhalason mért 41,9 fok a meteorológiai szolgálat méréseinek kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet.



"Eközben a nem túl markáns hidegfronthoz kapcsolódóan az északnyugati, északi tájakon záporok, zivatarok haladnak kelet felé" - írta bejegyzésében a meteorológiai szolgálat.



Az országos tisztifőorvos szerdától eredetileg szombat éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatot, a harmadfokú hőségriasztást, de ezt később kedd éjfélig meghosszabbította.