Hőség

A hétvégén néhol 40 fokot is mérhetnek

A hétvégén néhol 40 Celsius-fokig melegszik a levegő, és érdemi csapadék továbbra sem várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken sok napsütés várható. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de az Északi-középhegységben valamint Dunántúl északi részén előfordulhat zápor, zivatar. A minimumok 15 és 21 fok között alakulnak, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a belvárosban, vízpartokon melegebb is lehet. A maximumok 32 és 40 fok között valószínűek.



Szombaton eleinte országszerte túlnyomóan derült, napos idő várható. Délutántól az északnyugati megyékben viszont lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 16 és 22 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken 13-15 fokig is süllyedhet a levegő hőmérséklete, míg a városokban, vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 23-25 fok is lehet. Délután általában 32 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, de északnyugaton néhol csak 30-31 fok várható.



Vasárnap délen eleinte még lehetnek záporok, zivatarok, de napközben jellemzően napos idő várható. A szél megélénkül, helyenként erős, zivatarban viharos lehet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 15 és 21 fok között alakul, a vízpartokon, felhősebb tájakon lehet enyhébb az idő. Délután 31-37 fok várható - olvasható az előrejelzésben.



Az országos tisztifőorvos szerdától szombat éjfélig rendelte el a legmagasabb, a harmadfokú hőségriasztást.