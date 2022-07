Hőség

Megolvadt a kifutópálya - leállították a járatokat Angliában

A brit Királyi Légierőnek a szélsőséges hőmérséklet miatt kellett átirányítania járatait egy légi bázisról - közölte a védelmi minisztérium. 2022.07.19 13:51 ma.hu

A brit Királyi Légierő (RAF) felfüggesztette a járatokat egyes bázisain, és átirányította a repülőgépeket a rendkívül meleg időjárás miatt - közölte hétfőn a védelmi minisztérium.



"Ebben a szélsőséges hőmérsékleti időszakban a repülésbiztonság továbbra is a RAF legfőbb prioritása, ezért a repülőgépek a régóta kialakított tervnek megfelelően alternatív repülőtereket használnak. Ez azt jelenti, hogy nincs hatással a RAF műveleteire" - írta a minisztérium a Twitteren, utalva a délkelet-angliai Oxfordshire-ben található Brize Norton légibázison zajló repülésekre.



A Sky News arról számolt be, hogy a bázisra érkező és onnan induló járatokat leállították, mert a "kifutópálya megolvadt" a perzselő hőségben.



A londoni Luton repülőtér hétfőn közölte, hogy szintén felfüggesztette a járatokat, miután a magas hőmérséklet miatt felületi hibát észleltek a kifutópályán. És egyre több légikikötő jelent be hasonló problémát.



A csatorna szerint egy másik brit repülőtéren már korábban is hasonló problémák merültek fel a hónap elején: a cranwelli légibázison felfüggesztették a járatokat, miután a helyzet a repülősoron - azon a területen, ahol a repülőgépeket kiszolgálják - túlságosan veszélyessé vált.



A RAF szóvivője azt mondta, hogy a bázis fő repülőgép-szervizelési területe "elővigyázatosságból" nem áll rendelkezésre a rutinszerű használatra. "A repülési kiképzés nem érintett, és az alternatív kiszolgálóterületek használatával folytatódik" - tette hozzá akkor a képviselő.



A RAF átirányította repülőgépeit, miközben az ország a várhatóan 40 Celsius-fokot is elérő rekordhőmérsékletre készül. A hőhullámra reagálva a brit meteorológiai hivatal pénteken vörösre emelte a hőségriasztási szintet, mondván, hogy a fejlemény nemzeti vészhelyzetet jelent.



A Met Office a szélsőséges időjárás közepette azt tanácsolta az embereknek, hogy húzzák be a függönyöket a napra néző helyiségekben, fogyasszanak sok folyadékot, és tartsák szemmel a kisebb gyermekeket és az idősebb családtagokat, valamint az alapbetegségben szenvedőket, mivel a legtöbb brit otthonban nincs légkondicionáló berendezés.