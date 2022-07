Időjárás

Hidegfront érkezik pénteken

Pénteken érkezik egy hidegfront. Ennek hatására mérséklődik a hőség, de érdemi csapadék továbbra sem várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a honlapján.



Az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésük szerint pénteken sok napsütés várható. A déli, kora délutáni órákig az északkeleti, keleti megyékben, valamint a nyugati határvidéken lehet zápor, zivatar. Többfelé élénk, helyeként erős lehet a légmozgás. A hajnali hőmérséklet 16 és 23 Celsius-fok között alakul. A maximumok általában 26 és 32 fok között várhatók, de az Alföld délkeleti részén 33, 34 fokot is mérhetnek.



Szombaton főleg hajnalban a déli, délnyugati határnál fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délnyugati határvidéken délután is lehet csapadék. Máshol napsütéses idő is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet a hajnal. Délutánra 27 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dél-Alföldön lesz melegebb.



Vasárnap is sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumok általában 12 és 18 fok között alakulnak, de a szélvédett részeken több fokkal hűvösebb lehet. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.