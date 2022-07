Időjárás

Meteorológiai szolgálat: ismét fokozódik a kánikula

A hidegfront megérkezése előtt hétfőn még újra fokozódik a hőség - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében.



Az ország nagyobb részén 26-29 Celsius-fok körüli napi középhőmérséklet várható. A csúcsértékek 32 és 38 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.



A hőség veszélye miatt hétfőre ismét több megyére - Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok - a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adták ki. Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében másodfokú, a többi megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Felhívták a figyelmet továbbá, hogy országszerte nagyon erős UV-sugárzás várható.



Kiemelték azt is, hogy hétfőn egy közeledő hidegfronthoz kapcsolódóan délutántól a Kisalföldön, Alpokalján nyugat felől kialakulhat néhány zivatar, majd a front érkezésévél a késő esti, éjféli óráktól már aktívabbá válik a légkör és nagyobb számban van esély zivatar előfordulására. A nyugati határvidéken átmenetileg viharossá fokozódhat a szél, illetve zivatarban is lehetnek 70 kilométer/óra feletti lökések.



Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyére zivatarveszély miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.



Az országos tisztifőorvos múlt hétfőtől rendelte el - eredetileg csütörtök éjfélig - a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást. Ezt közben július 4., hétfő éjfélig hosszabbította meg.