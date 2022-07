Hőség

A kánikula ellenére még nem dőlt meg a tavaly nyári áramfogyasztási rekord

A héten tapasztalt kánikula ellenére egyelőre nem dőlt meg a hazai áramfogyasztási rekord, bár a tartósan magas hőmérséklet jelentősen megemelte a rendszerterhelési értékeket - tette közzé a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. a honlapján pénteken.



A tájékoztatás szerint csütörtökön, a 18,45-19,00 óra közötti negyedórában mérték a mostani csúcsértéket, 6802 megawattot (MW), de ez nem haladta meg a tavaly nyári 6940 MW-os országos történelmi csúcsot.



A Mavir közölte: a korábbi tapasztalatok alapján napi 27 Celsius fokos átlaghőmérséklet fölött minden fok növekedés hozzávetőleg mintegy 100 MW-os fogyasztás-növekedést is generálhat.



A nyári csúcsfogyasztás egyik oka a klimatizálás egyre nagyobb térhódítása. Rekord fogyasztási értékeket általában a kora esti órákban tapasztal a Mavir, amikor az irodaházak, bevásárlóközpontok mellett az otthoni, háztartási méretű klímaberendezések is működnek.



A Mavir szakemberei szerint, ha a kánikula tartós marad a következő időszakban, az további növekvő fogyasztási igényeket eredményez, és akár az eddigi történelmi rekord is megdőlhet. A villamosenergia-igény csökkenése a korábbi évek tapasztalata szerint július közepétől, a nyári szabadságok ideje alatt várható.