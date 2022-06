Időjárás

Csak kisebb enyhülést hoz a hétvégén érkező hidegfront

Hidegfront érkezik a hétvégén, ennek hatására többfelé lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, de a hőség nem sokat enyhül. 2022.06.30 15:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Néhol 30 fok körülire mérséklődik a meleg, de többfelé továbbra is 35 Celsius-fok feletti csúcsértékek várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



A hőség veszélye miatt péntekre Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adta ki a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Az ország nagy részén másodfokú, továbbá két megyére - Vas és Zala - elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. Emellett az ország nagy részére zivatarveszély miatt is adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzésben azt írták: pénteken, július elsején kezdetben csak kevés fátyolfelhő zavarja a napsütést. A késő délutáni óráktól a Dunától keletre már szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Este hidegfront érkezik, melynek hatására átmenetileg a nyugati megyékben megnövekszik a felhőzet, ekkor már ott fordulhat elő zápor, zivatar. A szél a Dunántúlon megerősödik, néhol - valamint zivatarok környezetében - viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken azonban pár fokkal hidegebb is lehet a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 33 és 39 fok között valószínű.



Szombaton egy hullámzó frontrendszer szakadozott felhőzete vonul kelet felé: reggel nyugaton lesz több felhő, majd kiderül az ég; a keleti megyékben a déli óráktól várható erőteljesebb felhősödés. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de reggel a Dunántúlon sem kizárt egy-egy helyen csapadékgóc. Sokfelé megerősödik, a Bakonyban - valamint zivatarok környezetében - viharossá fokozódik a szél. A minimumok 16-23, a maximumok 29 és 37 fok között alakulnak.



Vasárnap jellemzően napos idő várható. A hegyekben viszont előfordulhat egy-egy zápor, zivatar is. A hajnali 13-21 fokról délutánra 31 és 36 fok közé melegszik fel a levegő - olvasható az előrejelzésben.



Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.