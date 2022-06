Időjárás

Hőség - Első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetések vannak érvényben

A hőség veszélye miatt első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Néhol még késő estére is csak 30 fokig csökken a hőmérséklet. 2022.06.30 07:03 MTI

A veszélyjelzés szerint Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a területeken a 29 Celsius-fokot is meghaladhatja a napi középhőmérséklet. Az ország többi területén másodfokú figyelmeztetés van érvényben, kivéve Vas megyét, ahol elsőfokú.



Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 23 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy országszerte az UV-B sugárzás szintje is elérheti az extrém szintet.



A meteorológiai szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el, döntése értelmében hétfőtől csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben.