Időjárás-riasztás

Figyelem! Délután zivatarokkal hidegfront éri el az országot

Csütörtökön délután egy érkező hidegfront hatására északnyugat felől zivatarok érik el az országot - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t. Az elmúlt napokhoz képest viszont csak néhány fokkal mérséklődik a meleg.



Azt írták: ezek a zivatarok az Észak-Dunántúlon rendszerbe szerveződhetnek.



A zivatarrendszer várhatóan fokozatosan gyengülve halad keleti, délkeleti irányba. Az esti órákra a zivatarok erejükből veszítve átterjednek a Dél-Dunántúlra, a főváros térségére, illetve az ország középső harmadára is.



A hevesebb cellákhoz - kiemelten az Észak-Dunántúlon - viharos (néhol akár 90 kilométer/óra feletti) szél, jégeső, kisebb eséllyel felhőszakadás társulhat.



Csütörtökről péntekre virradó éjszaka kisebb számban a keleti, északkeleti országrészben is előfordulhatnak még zivatarok - ismertették.



Zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron és Vas megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadtak.



Szintén a zivatarok veszélye miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.



Továbbá Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyében a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Az előrejelzés szerint a hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 18 és 25 Celsius-fok között alakul. Pénteken a hajnali 13-19 fokról délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



A jövő hét elején helyenként már 35 fokot is mérhetnek.