Időjárás

Nem okozott jelentős kárt a meggyültetvényekben az időjárás

Az előrejelzések alapján az idei termés jobb lehet, mint az előző években, amikor a tavaszi fagyok miatt csak 60 ezer tonna termett. 2022.06.11 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt hetek esős-viharos időjárása nem okozott jelentős kárt a meggyültetvényekben - közölte a FruitVeB az MTI-vel.



A szakmaközi szervezet szerint a csapadék okozta kirepedezés kevésbé érinti a meggyet, az eső várhatóan kedvezően hat a gyümölcs minőségére. Korábbi közleményükben még arról írtak, hogy az aszály idő előtti lehullással fenyeget, a hónap elején a szárazság miatt a szemek még kisebbek voltak a szokásosnál.



Előrejelzésük alapján az idei termés jobb lehet, mint az előző években, amikor a tavaszi fagyok miatt csak 60 ezer tonna termett. Tavaly ráadásul nagy szárazság is volt, ezért olyan apró maradt a meggy, hogy nehéz volt eladni a feldolgozóiparban és külföldön. A betakarítható mennyiségnél idén is nagyobb kérdés lesz, hogy milyen mennyiségben terem 18 milliméteresnél nagyobb, hűtő- és konzervipari feldolgozásra, valamint exportra alkalmas meggy.



A FruitVeB szerint a belföldi termés maximuma 80 ezer tonna lehet, az előző évtized második felében átlagosan évi 70 ezer tonna termett. A termés túlnyomó részét, körülbelül 45 ezer tonnát a belföldi konzervipar vásárolja föl, a kivitel 12 ezer tonna, a behozatal legfeljebb 2 ezer tonna. Se a termésmennyiség, se a termőterület nem változott jelentősen 60 éve, Magyarország a meggytermelők világrangsorában a 8. helyen áll. Az európai országok közül a legnagyobb változás Németországban következett be, a 70-es évek óta a tizedére, mindössze évi 13 ezer tonnára csökkent a termés. Lengyelországé ugyanakkor ezalatt 45 ezer tonnáról 155 ezer tonnára nőtt, rajtuk kívül a térségben évi 115 ezer tonnás terméssel csak Szerbia előzi meg Magyarországot. A globális meggytermés a 2010-es évek második felében meghaladta az 1,4 millió tonnát. Az európai részesedés a 70-es évek óta 50 százalékról 20 százalékra csökkent - olvasható a Fruitveb honlapján közzétett összefoglalóban.