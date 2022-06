Időjárás

Vihar - Csaknem száz riasztást kaptak a tűzoltók

Az erős szél sok helyen faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, kerítésekre, házakra dőltek, ezeket kellett a tűzoltóknak eltávolítaniuk. 2022.06.05 07:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országszerte csaknem száz riasztást kaptak a tűzoltók a szombati vihar miatt - tájékoztatta Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője vasárnap reggel az MTI-t. Zivatarveszély miatt vasárnapra is az egész országra figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.



Dóka Imre közleményében azt írta: Vas megyében volt a legtöbb munkájuk, de Somogy és Veszprém megyében is a szokásosnál többször kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.



Az erős szél sok helyen faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, kerítésekre, házakra dőltek, ezeket kellett a tűzoltóknak eltávolítaniuk. Az erős szél több épület tetőszerkezetében is kárt okozott, országszerte 13 sérült épületnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, jellemzően Körmenden és környékén.



Huszonegy esetben a nagymennyiségű csapadékvíz eltávolításához kérték a segítséget. Veszprémben, a Pásztor utcában a hömpölygő víz egy személygépkocsit is elsodort - emelte ki Dóka Imre.



A katasztrófavédelem arra kér mindenkit: figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait - írta a helyettes szóvivő.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: vasárnap délelőttig az Alföldön, eleinte északkeleten, esetleg a Dunántúl keleti, délkeleti részén várhatók zivatarok. Zivatarban néhol rövid idő alatt 20-30 milliméternyi csapadék, jégeső, 50-70 kilométer/órás szél is előfordulhat. A "zivatartevékenység" főként a Dél-Alföldön akár a déli órákig is kitarthat.



Vasárnap délutántól a Dunántúlon ismét erőteljesen labilissá válik a légkör. Kiemelten késő este nyugaton heves zivatar, felhőszakadás is várható. A zivatarokat helyenként rövid idő alatt 30-50 milliméternyi csapadék, nagy méretű jég és 70-90 kilométer/órát meghaladó szél is kísérheti.



Zivatarveszély miatt az egész országra figyelmeztetést adtak ki: Somogy, Vas és Zala megyére másodfokút, a többi területre elsőfokút.



Győr-Moson-Sopron és Vas megyére a felhőszakadás veszélye miatt is másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.