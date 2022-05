Hatalmas pusztítást végzett a németországi tornádó - videó

A keletkezett károk nagysága alapján akár EF3-as tornádó is lehetett a pénteki forgószél.

Heves zivatarok tomboltak pénteken Németországban, majd Csehországban, ahogy az Emmelinde névre keresztelt vihar rendkívül gyorsan nyugatról kelet felé vonult.



A németországi Paderborn és Lippstadt közelében erős tornádó pusztított, jelentős károk keletkeztek, sajnos többen megsérültek. A keletkezett károk nagysága alapján a tornádók osztályozására szolgáló módosított Fujita-skálán EF3-as fokozatot érhetett el a pénteki forgószél.

