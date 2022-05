Időjárás-előrejelzés

Változékony időjárás jön

Változékony lesz a heti időjárás: napsütésre, de záporokra, zivatarokra is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap adtak ki.



Hétfőn napsütéses idő várható. A Nyugat-Dunántúlon délután, estefelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz, de a zivatarokat erős vagy viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban általában 7 és 12 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny helyeken ennél hidegebb, míg a vízpartokon és a belvárosokban ennél enyhébb lehet a hajnal. Napközben 26-31 fokig melegszik fel a levegő.



Kedden a hosszabb-rövidebb napsütéses időszakok mellett sokszor erősen felhős lesz az égbolt. Több helyen várható zápor, zivatar. Főleg a Dunántúlon nagy területen megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 8 és 17, délután 19 és 29 fok közötti értékek várhatók. A tartósabban felhős, csapadékos északkeleti tájakon lehet hűvösebb az idő.



Néhol még szerdán is előfordulhat zápor, zivatar, kezdetben inkább délnyugaton, délután főleg a Tiszántúlon van esély csapadékra. Sokfelé megerősödik a szél. Hajnalban általában 6-13 fok várható, de a derült, szélvédett északkeleti vidékeken hűvösebb is lehet. Délután 17-23 fok lesz a jellemző.



Csütörtökön és pénteken sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. Csütörtökön hajnalban általában 2-10 fokot mérhetnek, de a fagyzugos részeken még hidegebb is lehet. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a minimum-hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximumok 24 és 29 fok között valószínűek.



Szombaton hidegfront vonul át a térség felett. A hétvége mindkét napján kisüt a nap hosszabb-rövidebb időre, de szórványosan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Szombaton a hőmérséklet hajnalban 6 és 15, délután 27 és 32 fok között várható. Vasárnap a hajnali 8-17 fokról 23 és 28 fok közé emelkedhet a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.