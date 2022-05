Időjárás

Óriási homokvihar Irakban: százak kerültek kórházba

Több százan kerültek kórházba légzési problémákkal Irakban egy homokvihart követően - jelentett az INA iraki állami hírügynökség helyi egészségügyi forrásokra hivatkozva csütörtökön.



A homokvihar szerda éjjel csapott le a közel-keleti országra, és annak szinte egész területét érintette. Öt iraki tartományban legalább 1850 esetet regisztráltak - tájékoztatott az INA.



Az ország nyugati részén található Anbár tartomány egészségügyi hatóságainak szóvivője, Anisz Kajsz elmondta: a helyi mecsetekben és a közösségi médiában is arra bátorítják a légzési problémákkal küszködőket, hogy keressenek egészségügyi segítséget.



Eközben a Népi Mozgósítási Erők nevű iraki síita milícia bejelentette, hogy visszaverte az Iszlám Állam nevű terrorszervezet támadását. A dzsihadisták a rossz időjárást kihasználva próbáltak előrenyomulni Falludzsában.



Az iraki kormány 2017 decemberében katonai győzelmet hirdetett az Iszlám Állam fölött, három évvel azután, hogy a radikális csoport nagy területeket foglalt el az ország északi részén. A terrorszervezet azonban továbbra is támadásokat hajt végre Irakban és a szomszédos Szíriában is.