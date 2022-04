Időjárás

Hűvös, borús idővel kezdődik a hét

Hűvös, borús idővel kezdődik a hét: hajnalonként mínuszok lesznek, a hegyekben akár hózápor is lehet. A hét második felében fokozatosan melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Húsvéthétfőn egyre többfelé felhős lesz az ég. Elszórtan záporeső, hódara zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A szél élénk, helyenként erős lesz. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 5, napközben plusz 8 és 13 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden keleten lesz több napsütés, a nyugati megyékben erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé fordulhat elő zápor, de egy-egy zivatar sem kizárt. Főleg éjjel, hajnalban az északi részeken vegyes halmazállapot is lehet. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 3, napközben plusz 7 és 13 fok közötti értékeket mérhetnek.



Szerdán elszórtan előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel a délnyugati megyékben. A minimumok mínusz 3 és plusz 4 fok között várhatók, de a fagyzugokban akár mínusz 5 fok is lehet. A maximumok 11 és 17 fok között alakulnak.



Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő valószínű. Az északkeleti és a délnyugati megyékben lehetnek nagyobb eséllyel záporok, másutt számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 19 fok között valószínű.



Pénteken elszórtan előfordulhatnak záporok. A minimumhőmérséklet plusz 2 és 9, a maximumhőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap a hosszabb-rövidebb napsütés mellett továbbra is lehetnek elszórtan záporok. Szombaton a hajnali 3-10 fokról 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap hajnalban plusz 4 és 11, míg délután 16 és 22 fok között várható a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.