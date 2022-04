Időjárás

Csütörtökön ismét szaharai por érkezik az ország térségébe

Ez most nem lesz annyira tömény, mint a múltkori, de pénteken a záporok után lehetnek nyomai a tereptárgyakon, autókon. 2022.04.13 16:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csütörtökön ismét szaharai por érkezik Magyarország térségébe, amely a pénteki szórványos záporokkal együtt sáros esőt okozhat - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán az MTI-t.



Facebook-oldalukon azt írták: Copernicus EU - CAMS által kiadott előrejelzések ismét szaharai por érkezését jelzik.



Kiemelték, hogy ez most nem lesz annyira tömény, mint a múltkori, de pénteken a záporok után lehetnek nyomai a tereptárgyakon, autókon.



Az előrejelzés szerint csütörtökön még sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. Napközben elsősorban az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, Sopron környékén megerősödhet a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 6 Celsius-fok között alakul, fagyzugokban hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.



Pénteken északnyugat felől átmenetileg erősebben megnövekszik a felhőzet egy átvonuló hidegfront miatt. Elsősorban a nyugati és északi megyékben várható elszórtan eső, zápor. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és főként a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban a Dunától keletre általában plusz 1 és 7, a Dunántúlon plusz 6 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban többnyire 16 és 24 fok közötti értékek várhatók, északon az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel - olvasható az előrejelzésben.



A meteorológiai szolgálat a Facebook-bejegyzésében kitért arra is, hogy a szaharai por egy teljesen átlagos jelenség, amelyet a mostani fejlett előrejelző rendszerek már nagyon pontosan tudják előrejelezni.