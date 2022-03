Időjárás

Hűvös idő várható a hétvégén, néhol havazás is lehet

További eső, néhol hó is hullhat a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken, április elsején felhős marad az idő, de nagyobb eséllyel a déli, délkeleti megyék fölött elvékonyodhat a felhőtakaró, így ott szűrt napsütés is lehet. Többfelé várható eső, az ország délkeleti felén inkább záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A déli óráktól délnyugat felől szűnni kezd a csapadék, este inkább már csak az északkeleti megyékben eshet. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős, a Dél-Alföldön viharos lehet. A leghidegebb órákban plusz 4 és 12 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok általában plusz 8 és 17 fok között várhatók, de északnyugaton alacsonyabb, a Dél-Alföld egyes részein viszont egy-két fokkal magasabb értékeket is mérhetnek.



Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Egy kisebb szünetet követően délutántól többfelé várható eső, zápor. A kora esti óráktól északnyugat felől hideg levegő áramlik be, aminek a hatására egyre nagyobb területen halmazállapotot válthat a csapadék, emiatt havas eső, elsősorban a hegyekben havazás is előfordulhat. Sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős, viharos lehet a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul. A maximumhőmérséklet plusz 5 és 13 fok között várható, nyugaton lesz a hidegebb, délkeleten pedig a legenyhébb az idő.



Vasárnap reggelig több helyen lehet vegyes halmazállapotú csapadék: eső, havas eső, hó (vizes, tapadó), majd napközben egyre kevesebb helyen lehet zápor, néhol hózápor. Több helyen erős, néhol viharos lesz a szél. Hajnalra mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő, majd a délutáni órákban általában plusz 4 és 9 fok közötti értékeket mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.