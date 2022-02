Világvége

Évtizedek óta nem tapasztalt erejű vihar tépte meg Nagy-Britanniát

Az Atlanti-óceánról érkező, Eunice nevű viharzóna délnyugatról halad északkelet felé. Évtizedek óta nem tapasztalt erejű szélvihar érte el pénteken Nagy-Britannia déli részét. Az orkán sérüléseket, több helyen komoly épületkárokat okozott - leszakadt például a londoni O2 aréna tetőszerkezetének jelentős része is -, és megdőlt az angliai szélsebesség-rekord.



A brit meteorológiai intézet, amely már napok óta figyelmeztette a lakosságot a közelgő viharra, pénteken Londonra, Délkelet- és Kelet-Anglia kiterjedt térségeire, a közvetlenül a vihar útjába eső délnyugat-angliai Devon, Cornwall és Somerset megyékre, valamint a dél-walesi partvidékre rendelte el a rendkívül ritkán alkalmazott, legmagasabb szintű vörös riasztást.



E riasztási szintet a hivatalos meghatározás szerint "emberéleteket veszélyeztető időjárási jelenség" esetén lehet bevezetni.



Péntek délután a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigeten 196 kilométer/óra sebességű széllökést mértek. A brit meteorológia szerint - jóllehet az adatot még hitelesíteni kell - ez az Angliában valaha mért legnagyobb szélsebesség.



Délután Londonban is előfordultak 120-140 kilométeres sebességű széllökések, és a városban több helyen jelentős károk keletkeztek.



Az orkán nagy területen letépte a délkelet-londoni O2 aréna tetőszerkezetét. A 20 ezer fő befogadóképességű sport- és rendezvénycsarnok jellegzetes kupolaszerű, könnyűszerkezetes tetejét több helyen is felszakította a szélvihar.



A 2000-ben épült arénát - amely korábban Millennium Dome néven volt ismert - kiürítették és lezárták.

A csarnokban pénteken és a hétvégén több koncertet is rendeztek volna, de ezeket törölték.



Írországban egy ember meghalt, amikor rázuhant egy kidőlő fa.



A London nyugati határában fekvő Henley-on-Thames kisvárosban egy nő súlyos fejsérüléseket szenvedett a szélvihar által felkapott törmelékektől.



London fő pályaudvarainak vasúti forgalma gyakorlatilag leállt, miután számos helyen fák dőltek a sínekre.



London öt nemzetközi repülőterén - Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City - rengeteg járatot töröltek vagy máshová irányítottak át.



A város belterületén lévő City repülőtéren teljesen leállították a forgalmat.



Akadozik a világ legforgalmasabb tengeri kompkikötője, a délkelet-angliai Dover működése is, miután több komptársaság felfüggesztette az átkeléseket Anglia és a kontinens között.



Walesben, ahol egy időre 40 ezer lakóingatlanban szűnt meg az áramellátás, az összes iskolát bezárták és teljesen leállították a vasúti közlekedést.



A területileg illetékes szolgáltató, a Western Power délután közölte, hogy több mint 30 ezer otthonban ismét van áram.



A biztosítótársaságok több millió autótulajdonosnak küldtek sms-üzenetet, arra kérve őket, hogy járművükkel ne parkoljanak fák közelében.



A területileg illetékes rendőrségek azt kérték pénteki felhívásukban, hogy aki teheti, ne mozduljon ki otthonról és az emberek csak a legszükségesebb esetekben induljanak hosszabb utazásra a vörös riasztás által érintett térségekben.



Boris Johnson miniszterelnök péntekre összehívta a brit kormány különleges fejlemények idején ülésező, az adott helyzetnek megfelelően változó összetételű tanácskozó testületét (COBRA).



A meteorológiai intézet becslése szerint legalább három évtizede nem érte el ilyen erejű atlanti vihar Nagy-Britanniát.