Időjárás

Megdőlt a napi melegrekord

Megdőlt a napi melegrekord; Győr-Moson-Sopron megyében 21 Celsius-fok feletti értékeket is mértek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön Facebook-oldalán azt írta: Fertőrákoson és Sopronban is megdőlt a napi országos melegrekord. Fertőrákoson 21,5 fokig melegedett a levegő.



Az előrejelzés szerint a hétvégén borúsabb és kissé hűvösebb idő várható. Csapadékra is készülni kell, továbbá hajnalban mínuszok is lesznek, a maximumok pedig jellemzően plusz 10 Celsius-fok körül alakulnak.