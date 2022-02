Időjárás

Borúsabb és kissé hűvösebb idő várható a hétvégén

Borúsabb és kissé hűvösebb idő várható a hétvégén. Csapadékra is készülni kell, továbbá hajnalban mínuszok is lesznek, a maximumok pedig jellemzően plusz 10 Celsius-fok körül alakulnak majd - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken reggel, délelőtt a középső megyékben néhol előfordulhat eső, záporeső, később számottevő csapadék nem valószínű. Több órára kisüt a nap, majd délután nyugat felől átmenetileg nagyobb területen erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen lehet még erős a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 1 és 7 fok között valószínű, de a kevésbé szeles délnyugati tájakon, valamint az északkeleti határnál gyenge fagy is lehet. A nappali csúcsértékek 10 és 16 fok között alakulnak.



Szombaton elszórtan, a délnyugati megyékben több helyen valószínű eső, záporeső. Helyenként erős lehet a szél. Hajnalban plusz 2 és 8 fok közötti hőmérséklet várható, de a kevésbé szeles északi tájakon mínusz 2 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Délután többnyire plusz 7-12 fokot mérhetnek.



Vasárnap hajnalban átmenetileg kialakulhatnak pára-, illetve ködfoltok. Napközben az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de elsősorban az északi, északnyugati megyékben eső, zápor is várható. A hegycsúcsokon elvétve havas eső, hó sem kizárt. Többfelé lesz erős, néhol viharos a szél. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 3 fok közötti értékek várhatók, de északkeleten helyenként mínusz 7 fokig is hűlhet a levegő. A maximumok plusz 6 és 12 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.