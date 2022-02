Időjárás

Megdőlt az országos szélrekord Budapesten

Megdőlt a napi szélrekord hétfőn Budapesten: a János-hegyen 105 kilométer/órás erősségű széllökést mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.



Hétfőn hidegfront vonult át a térség felett, és ennek nyomán sok helyen volt viharos (60 kilométer/óra feletti) a szélerősség - írták.



A legtöbb eső a keleti határnál esett. A front mögött záporok alakultak ki, Baranyában és a Bakonyban az ég is megdörrent.



Bár a viharos szélben nem volt annyira érezhető, hétfőn is folytatódott az átlagosnál kissé enyhébb idő - jegyezték meg.



Jelenleg is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az erős szél veszélye miatt Budapesten, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém megyében.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben kiemelték: kedden a Dunántúl északi és keleti tájain, valamint a középső országrészben lehetnek akár 70 kilométer/órásnál erősebb széllökések is. Késő délutántól a legtöbb helyen némileg veszít erejéből a légmozgás - tették hozzá.