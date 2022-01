Időjárás

Másodfokú riasztásokat adott ki a viharos szél veszélye miatt a meteorológiai szolgálat

A viharos szél veszélye miatt több megye számos járására és a fővárosra is másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapest mellett, Pest, Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében vannak érvényben másodfokú riasztások. Ezeken a területeken a következő órákban viharos erejű széllökések várhatók.



Emellett számos más megyében elsőfokú riasztás van érvényben az erős szél veszélye miatt.



A meteorológiai szolgálat azt írta: a legerősebb lökések általában 65-90 kilométer/óra között várhatók. Elsősorban a hegyvidéki tájakon (Dunántúli- és Északi-középhegység) 90 kilométer/órát meghaladó lökésekre is számítani lehet, de akár síkvidéken (Dunántúl északi felén, a főváros tágabb térségében és az Alföld északi részén) is lehetségesek 90 kilométer/óra körüli széllökések.



A késő esti óráktól némileg veszít erejéből a légmozgás - tették hozzá.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is felhívta a figyelmet, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek.



Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón - kérte az OKF.