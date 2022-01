Tragédia

Családok estek a hó fogságába a turistaparadicsomban - rengetegen halálra fagytak

Legalább 16 turista halt meg a fagyos hőmérsékletben, miután járművükben rekedtek Észak-Pakisztánban, ahová ezrek özönlöttek, hogy élvezzék a havat - közölték szombaton tisztviselők.



Mivel még mindig mintegy 1000 járművet nem tudnak kimenteni, a kormány a fővárostól, Iszlámábádtól 64 kilométerre északkeletre fekvő Murree-t katasztrófa sújtotta területté nyilvánította - számolt be róla a Reuters.



"15-20 év óta először fordult elő, hogy ilyen nagyszámú turista özönlött Murree-ba, ami nagy válságot okozott" - mondta Sheikh Rashid Ahmed pakisztáni belügyminiszter videoüzenetben.



A miniszter elmondta, hogy mintegy 1000 autó rekedt a hegyi állomáson, a közeli területről magasodó városban, megerősítve, hogy eddig "16-19 halálos áldozatot követelt az eset".



A hadsereg egységeit és félkatonai erőket vetettek be, hogy segítsék a polgári közigazgatást a mentési munkálatokban - mondta.



A kormány pénteken késő este bejelentette az állomáshoz vezető összes út lezárását, hogy megállítsa a turisták további beáramlását.



Imran Khan miniszterelnök megdöbbenését fejezte ki a turisták "tragikus halála" miatt. "Vizsgálatot rendeltem el és szigorú szabályokat léptettem életbe az ilyen tragédiák megelőzése érdekében" - írta Khan egy tweetben.



Fawad Chaudhry miniszter felszólította az embereket, hogy ne látogassanak el a hegyvidéki állomásra.



A kedd este kezdődött havazás rendszeres időközönként folytatódott, ami turisták ezreit vonzotta. A nagyszámú látogató miatt sok család végül az utakon rekedt.



A helyi média arról számolt be, hogy több mint 100 000 jármű hajtott be a területre. A közösségi médiában megosztott videókon egész családok, köztük gyerekek is, holtan feküdtek a hóval borított járműveikben.



"Vajon a kihűlés vagy szén-monoxid (CO) mérgezés okozta a haláleseteket?" - írta egy tweetben Dr. Faheem Yonus, a Marylandi Egyetem UCH fertőző betegségek vezetője. "A CO szagtalan, halálos, ha egy üresjáratban lévő autót betemet a hó, az eltömődött kipufogó gyorsan megölheti az utasokat, ahogy belélegzik a CO-t."



A halálesetek okairól a hatóságok nem nyilatkoztak.