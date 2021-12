Időjárás

Mindenhol visszavonta a meteorológiai szolgálat az ónos eső miatt kiadott veszélyjelzést

Mindenhol visszavonta a korábban ónos eső veszélye miatt kiadott veszélyjelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda hajnalra.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés alapján előbb elsőfokúra mérsékelték, hajnalra pedig valamennyi járásban vissza is vonták az ónos eső veszélye miatti riasztásokat.



Azt írták: az ónos eső csapadékzónája reggelre az északkeleti, keleti országrészre korlátozódik, majd északkelet felé elhagyja az országot.



Az északkeleti határvidéken a havazás reggelig kitarthat. A térségben reggelig 4 centiméter körüli friss hó hullhat, de lokálisan az 5 centimétert is meghaladhatja a friss hóréteg - tették hozzá.



Az előrejelzésben azt írták: többnyire erősen felhős vagy borult, párás lesz az idő, napközben inkább csak kisebb körzetekben lehetnek átmeneti felszakadozások. Napközben újabb hullámban érkezhet eső, ám az ország északkeleti harmadát várhatóan ez már nem érinti. Legtovább a Dunántúlon és a délkeleti határnál eshet, majd a késő esti órákra átmenetileg csökken a csapadék. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban Sopronnál időnként megélénkülhet a nyugatira forduló szél.



A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között valószínű, de a nyugati határvidéken egy-két fokkal enyhébb idő is lehet. Késő este mínusz 3 és plusz 5 fok közötti értékek várhatók.